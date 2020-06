"A pandemia tem provocado um certo caos a nível económico", afirmou Santos Fernandes à Lusa.

Com a chegada da covid-19 ao país, as autoridades aplicaram uma série de restrições que tiveram impacto no setor privado e há muitos empresários a admitirem encerrar as portas.

"O ambiente não está favorável para as pequenas e médias empresas e algumas estão a encerrar portas por falta de liquidez. São sinais. Tudo indica que vai ser muito prejudicial. Se já não havia um setor privado robusto com a pandemia o setor está com muitas dificuldades", salientou Santos Fernandes.

O economista afirmou também que o país está em plena época de comercialização da castanha de caju e que não há operadores económicos no terreno.