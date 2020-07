O ministro diz que Portugal não foi apanhado de surpresa, argumentando que "ao contrário do que se sucedeu noutros países, a queda do PIB no segundo trimestre em Portugal está alinhada com as previsões que a Comissão Europeia divulgou no início de julho”, situando a quebra nos 14% entre trimestres.

Se por um lado, Siza Vieira adiantou que "em junho, a economia já teve uma ligeiríssima recuperação” que antecipa um maior crescimento no terceiro trimestre, por outro, o ministro diz que o Governo está a monitorizar a situação e que estes números "vão obrigar a refletir sobre as projeções que constam do Orçamento Suplementar".

No que toca à saúde das empresas, o governante recordou que "o Governo desde março tem estado a adotar um conjunto de medidas que visam atenuar o impacto maior desta crise no emprego e na situação das empresas”, e prometeu novas medidas, apesar de não mencionar quais.

“Durante os próximos meses iremos tomar medidas que visam, por um lado, continuar a apoiar as empresas relativamente ao alívio de um conjunto de custos importantes, continuar a apoiar o rendimento dos trabalhadores que perderam o emprego ou que não têm acesso ao subsídio de desemprego e continuar a manter o alívio relativamente ao sistema bancário”, disse Pedro Siza Vieira.

Estes apoios terão como objetivo “ permitir que a retoma seja feita da forma menos dolorosa possível”, disse o ministro. Todavia, Siza Vieira admite que há empresas que poderão não resistir às adversidades económicas com que se têm deparado e que ainda vão enfrentar.

“Não ignoramos que é provável que algumas empresas não consigam aguentar e que com isso haja um crescimento de insolvências e de desemprego”, disse o ministro, considerando a situação "expectável mas lamentável face à dimensão da quebra que tivemos no trimestre anterior”.

Para as empresas poderem munir-se de recursos para combater a crise, o ministro recordou que nem todas vão estar em pé de igualdade para obter apoios pois não estão todas na mesma situação e assim terão de "de avaliar quais das medidas a que podem recorrer mais ajustadas à sua situação específica.”

“Perante a magnitude da quebra da receita, todos os apoios públicos são insuficientes. Nós não conseguimos compensar as empresas, manter o nível das receitas das empresas àquele que anteriormente tinham. O que estamos a tentar fazer é disponibilizar às empresas portuguesas um conjunto e uma panóplia alargada de apoios que poderão escolher em função da sua situação específica”, adiantou.