No âmbito do balanço do segundo ano em que a Airbnb remete à cidade de Lisboa o valor da taxa turística cobrada, a plataforma ‘online’ informou que foram arrecadados “3,8 milhões de euros” durante 2017.

“Estamos muito satisfeitos por trabalhar com Lisboa para tornar a coleta da taxa turística mais simples para todos e garantir que a cidade recebe este importante recurso financeiro”, afirmou o representante da Airbnb em Portugal, Arnaldo Muñoz, em comunicado.

A recolha e envio da taxa turística surge na sequência de um acordo celebrado entre a Airbnb e a Câmara Municipal de Lisboa para “promover uma partilha de alojamento responsável e simplificar a cobrança do imposto turístico para todos”, lembrou a plataforma.

Relativamente a novos dados sobre a comunidade de partilha de alojamento em Portugal, a Airbnb revelou que, “em 2017, os anfitriões em todo o país receberam mais de 2,6 milhões de hóspedes, ganhando um total de quase 250 milhões de euros em receitas”.

Durante o último ano, o alojamento típico da plataforma ‘online’ em Portugal foi “ocupado, pelo menos, quatro noites por mês, com o anfitrião a receber cerca de 4.000 euros por ano”, com a grande maioria dos hóspedes vindos da Europa e “quase 320.000 visitantes provenientes da América do Norte”.