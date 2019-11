Avança o Jornal de Negócios esta segunda-feira, 18 de novembro, que Ricardo Salgado, uma das 104 testemunhas chamadas pela comissão liquidatária, foi o único a recusar-se a depor.

Para Salgado, o pedido da comissão é “inadmissível”, visto que é arguido no processo Universo Espírito Santo, estando acusado de vários crimes.

“O depoimento de parte do ora requerido pretendido pela comissão liquidatária é, manifestamente, inadmissível", argumenta a defesa de Ricardo Salgado.

"Desde logo, o depoimento só pode ter por objeto factos pessoais ou de que o depoente deva ter conhecimento. No entanto, a comissão liquidatária pediu o depoimento de parte do requerido, de forma absolutamente indiscriminada, sobre um chorrilho de matéria de forma completamente acrítica”, acrescenta.

Para a comissão liquidatária, a queda do BES foi provocada por 13 antigos gestores, sendo Ricardo Salgado o principal responsável.

Apesar de ter sido o único a recusar-se a depor sobre o processo de insolvência do banco, Salgado não foi o único a contestar os pedidos da comissão.

Em maio deste ano, a comissão liquidatária do Banco Espírito Santo (BES) entregou no Tribunal de Comércio de Lisboa a sua proposta de lista dos credores reconhecidos e não reconhecidos, tendo reconhecido créditos no valor de 5.057 milhões de euros (2.221.549.499,00 euros de créditos comuns e 2.835.265.089,00 euros de créditos subordinados) pertencentes a 4.955 credores.

Já 21.253 credores viram as suas reclamações recusadas, não tendo os respetivos créditos sido reconhecidos.