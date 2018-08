O anúncio de lançamento da “Empreitada de Construção do Túnel Urbano que liga a Rua do Ateneu Comercial do Porto à Rua Alexandre Braga”, no centro da cidade, foi publicado no Diário da República (DR) de dia 13 pela empresa municipal Gestão e Obras do Porto, fixando em 3,5 milhões de euros o “valor do preço base do procedimento”.

De acordo com uma proposta aprovada por unanimidade pela Câmara do Porto a 22 de setembro de 2015, a que a Lusa teve acesso na ocasião, previa-se que o túnel tivesse “quatro metros de altura e duas vias de circulação com quatro metros de largura em cada sentido” para acesso de cargas e descargas à cave do futuro Mercado do Bolhão.

No DR, acrescenta-se que o “prazo de execução do contrato” é de 365 dias (um ano) e a página da Internet da empresa municipal explica que aquela entidade “recebe as propostas até às 17h00 de 12 de outubro”.

Segundo a Memória Descritiva anexa à proposta aprovada em setembro de 2015 pela autarquia, a que a Lusa teve então acesso, na cave do Mercado do Bolhão “ficarão localizadas, para além das áreas de armazenagem do mercado, diversas instalações técnicas”.

“Atendendo aos requisitos de exploração do Mercado do Bolhão, o acesso deverá comportar duas vias independentes com 3,50 metros de largura livre e quatro de altura. Para garantir a sobrelargura necessária em curva e alguma folga em altura […] ficou estabelecido com 4 metros de largura e 4,10 metros de altura, para cada via”, acrescenta o documento.