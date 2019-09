Um “aspeto importante é a procura de novas fontes de rendimento, isto estimula os bancos centrais e os departamentos de gestão de reservas a trabalharem com novas oportunidades, para serem mais criativos, para procurarem fontes de investimento diferenciadas e alternativas que possam gerar rendimento e combinar de forma ótima a relação retorno de risco”, defendeu.

Hélder Rosalino falava na abertura do 1.º Encontro de Gestão de Reservas Externas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa, sob o tema central “Os Desafios e as Tendências da Gestão de Reservas Externas no Contexto Internacional Atual”.

Referindo que cada banco deve olhar para as suas especificidades, o administrador do Banco de Portugal disse ainda que os bancos centrais do Países de Língua Portuguesa devem investir na melhoria dos modelos de governação, na gestão das reservas e dar mais autonomia às funções de gestão de risco.

Também entendeu que os bancos centrais devem reforçar a sua posição nos mercados internacionais, levando sempre em conta o desafio do enquadramento económico “bastante adverso” para a gestão de reservas, sobretudo por causa das taxas de juros muito baixas.