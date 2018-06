Segundo o banco central, a expansão económica entre 2018 e 2020 "deverá assentar no dinamismo das exportações e do investimento e no crescimento moderado do consumo privado", componentes que abrandam progressivamente o seu ritmo de crescimento nos próximos anos.

"Em 2018, o PIB deverá aumentar ligeiramente acima do estimado para o conjunto da área do euro, alcançando o nível observado antes da crise financeira internacional. Para os dois anos seguintes prevê-se um crescimento semelhante ao projetado para a área do euro", prevê o banco central.

Além disso, o BdP considera que o "aumento das tensões geopolíticas e o crescimento da incerteza política a nível internacional reforçam a importância e a urgência de progressos em várias dimensões", sobretudo na redução do endividamento, na alocação do investimento aos setores mais produtivos da economia, na melhoria das qualificações dos trabalhadores portugueses e na redução do desemprego de longa duração.

No Boletim Económico de junho, divulgado hoje, o BdP mantém as projeções para a economia divulgadas em março, esperando que depois de uma expansão de 2,7% no ano passado, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) trave nos próximos anos: para 2,3% este ano, 1,9% no próximo e para 1,7% em 2020.

No que diz respeito apenas a 2018, apesar de manter a estimativa de crescimento económico para o conjunto do ano, o BdP prevê agora que as importações e as exportações cresçam menos do que um quarto do que previa que crescessem em março. Na altura, o banco central esperava que as exportações avançassem 7,7% e as importações 7,2%, agora prevê que aumentem 5,7% e 5,5%, respetivamente.

O banco central também reviu em baixa o crescimento da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), esperando agora que cresça 5,8% quando em março antecipava que aumentasse 6,5%.

No Boletim Económico, o BdP explica que "o crescimento das exportações reflete a evolução da procura externa e ganhos de quota de mercado que se vão desvanecendo ao longo dos próximos anos" e que a recuperação da FBCF "ocorre num quadro de manutenção de condições monetárias e financeiras acomodatícias e de perspetivas favoráveis quanto à evolução da procura global".

Em 2020, o valor das exportações de bens e serviços deverá situar-se 67% acima do registado em 2008 e o investimento empresarial deve recuperar o nível pré-crise no final de 2019, afirma o BdP.

O consumo privado deverá crescer em linha com a evolução do PIB: 2,2% em 2018, 1,9% em 2019 e 1,7% em 2020, o que "traduz o desvanecer de efeitos associados à concretização de despesas que tinham sido adiadas no quadro da última recessão, bem como a evolução do rendimento disponível real, influenciada por um crescimento moderado dos salários reais e pela continuação da recuperação do mercado de trabalho, embora a um ritmo progressivamente menor", afirma o banco central.

Já no que diz respeito ao mercado de trabalho, o BdP melhorou ligeiramente a estimativa de redução da taxa de desemprego, que prevê agora que se situe em 7,2% este ano, 6,2% no próximo e 5,6% em 2020 (uma redução de 0,1 pontos percentuais em 2018 e 2019).

No que diz respeito ao emprego, o BdP prevê que cresça 2,6% este ano (acima do aumento de 1,9% que previa em março), 1,2% em 2019 (menos 0,1 pontos percentuais do que o previa em março) e 0,9% em 2020 (o mesmo).

As projeções do banco central apontam para um "ligeiro reforço" da capacidade de financiamento da economia portuguesa até 2020, com o saldo conjunto da balança corrente e de capital a fixar-se em 1,8% do PIB nos três anos do horizonte, e para uma continuação de uma taxa de inflação estável, nos 1,4% em 2018, 1,5% em 2019 e 1,4% em 2020, ou seja, abaixo dos valores publicados pelo Banco Central Europeu (BCE) para a área do euro.