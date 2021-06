Portugal é o terceiro país mais representado no ranking de melhores mestrados em finanças do mundo de 2021, elaborado pelo Financial Times. No total são quatro as faculdades portuguesas, tantas como as norte-americanas e espanholas.

Apesar de ser o Reino Unido o país com mais escolas incluídas no ranking, 15 ao todo, É França, que no total tem nove escolas distinguidas, que o lidera com o mestrado em Finanças na Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris.

No que diz respeito a Portugal, a universidade com melhor classificação é a Nova School of Business and Economics, que manteve o 14.º lugar em que ficou em 2020. Segue-se a Católica Lisbon School of Business and Economics, que subiu para o 26.º lugar, o ISEG, que caiu da 31.ª para 35.ª posição e, por fim, o ISCTE que voltou a entrar nesta lista assegurando assim a 51.ª posição.

Entre os parâmetros de avaliação destes mestrados estão pontos como a recuperação do investimento académico, paridade de género e empregabilidade.