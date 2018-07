O inquérito realizado pela AHP sobre as “Perspetivas Verão 2018” – no qual foram analisadas as reservas já efetuadas na hotelaria nacional para o período de julho a setembro – revela que os turistas portugueses terão uma quota de 18%, e os de Espanha e os de França 15% cada.

A AHP destaca também "a melhor 'performance' do mercado francês e brasileiro, com 45% e 44% dos hoteleiros, respetivamente, a indicarem que a evolução destes mercados será melhor ou muito melhor que no verão do ano anterior".

Isto, num quadro geral em que os hoteleiros em Portugal estimam que a taxa de ocupação e a estada média no verão irão ser idênticas às do ano passado - em que se fechou o verão com 86% de ocupação -, perspetivando, no entanto, um melhor preço médio por quarto ocupado e disponível.

Analisando por regiões, os hoteleiros no Alentejo preveem uma estabilidade de todos os mercados.

Na região do Algarve, os inquiridos estimam que os turistas do Reino Unido, este ano, caia para 32%, no entanto, a mantêm-se como principal mercado com uma quota de 22%.

Na região Centro, os principais mercados serão Portugal (22%), Espanha (18%) e França (14%).

No Norte, os hoteleiros apontam como primeiro mercado Portugal (20%), seguido de Espanha (18%) e França (16%).