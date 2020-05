No entanto, o crescimento verificado junto dos Bens de Grande Consumo foi exclusivamente propiciado pelo setor da alimentação, "a única categoria a crescer", em cerca de 14%. Dentro desta, indica a consultora, continuam "a destacar-se, com incrementos acima da média, as categorias de consumo em casa e os produtos de maior durabilidade, particularmente as bebidas quentes (+44%), os produtos básicos (+26%) e os congelados (+22%)"

Em todas as outra categorias, registou-se uma baixa das vendas, em particular nas de higiene pessoal e do lar. Tal registo, de acordo com a Nielsen, "pode ser explicado pelo facto de os portugueses se manterem em casa (exemplo dos produtos solares e produtos para calçado) e porque terá existido um forte armazenamento deste tipo de produtos nas semanas anteriores (tendência visível no papel higiénico e higiene oral).

Destaque ainda para a venda de bebidas alcoólicas, que cresceu 11%, apesar de todo o setor das bebidas ter "registado uma quebra de vendas de 1%".

As razões para o crescimento registado, segundo a consultora, prendem-se principalmente com o fator de proximidade. Segundo Marta Teotónio Pereira, Client Consultant Senior da Nielsen, “em pleno de estado de emergência, a saída à rua é feita ainda com cuidados redobrados. Por este motivo, as lojas de proximidade continuam a apresentar crescimentos superiores aos registados no período pré-covid, com um dinamismo superior ao dos restantes tipos de loja, comprovando que os portugueses procuram soluções mais próximas das suas casas e evitam deslocar-se desnecessariamente.

De acordo com responsável, parte deste crescimento foi também causado pela "preocupação em reduzir o número de visitas às lojas, registando-se um maior gasto de ocasião por visita. A área alimentar é aquela em que os consumidores mais apostam nesta fase em que o consumo é feito em casa. Para os portugueses, é fundamental assegurar o recheio da sua despensa e garantir as refeições a realizar em casa durante este período."