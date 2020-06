Em comunicado, a associação refere que no sábado foi finalmente reativado, com um atraso de 10 dias, o formulário na Segurança Social direta que permite a submissão dos pedidos para acesso ao apoio extraordinário por redução de atividade dos trabalhadores independentes.

No entanto, a plataforma refere ser “lamentável este atraso pela consequência direta que tem ao colocar em causa o pagamento do apoio até 08 de junho, o que gera muita incerteza e ansiedade”.

A associação critica ainda o facto de logo ao acederem ao formulário os trabalhadores independentes se depararem com a necessidade de subscrever uma nova frase na declaração sob compromisso de honra, que têm de confirmar logo no início do pedido, a de que retomarão “a atividade profissional no prazo de 8 dias, após a data de reabertura declarada pelo Governo, caso a mesma tenha estado suspensa ou encerrada devida ao surto de Covid-19″.

“Esta exigência é irracional e insultuosa para os trabalhadores independentes a vários níveis”, refere.