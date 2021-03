Em conjunto, Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI e Santander Totta registaram lucros agregados de 1.075,4 milhões de euros, que foram assim ‘absorvidos’ pelos prejuízos do Novo Banco.

Em 2020, a CGD registou lucros de 492 milhões de euros, o Santander Totta de 295,6 milhões, o BCP de 183 milhões e o BPI de 104,8 milhões.

Hoje, o Novo Banco anunciou prejuízos de 1.329,3 milhões de euros em 2020, um agravamento face aos 1.058,8 registados em 2019.

O Novo Banco constituiu “1.191,5 milhões de euros de imparidades e provisões, em resultado da descontinuação do negócio em Espanha e do agravamento do nível de incumprimento de alguns clientes (crédito a clientes, garantias e instituições de crédito)”.

Assim, com a subtração aos 1.075,4 milhões de euros dos outros quatro maiores bancos, o agregado das cinco maiores instituições passa a negativo em 253,9 milhões de euros.

Em 2019, os prejuízos do Novo Banco não chegaram para levar o agregado para terreno negativo, já que os restantes bancos lucraram 1.933,2 milhões de euros e o banco liderado por António Ramalho perdeu 1.058,8 milhões.

Nesse ano o saldo agregado dos cinco maiores bancos foi de 874,4 milhões de euros.

Maiores bancos fecham 2020 com menos 169 agências e 1.222 trabalhadores

Os cinco maiores bancos a operar em Portugal perderam 169 agências e 1.222 trabalhadores entre o final de 2019 e o final do ano passado, segundo contas da Lusa, com base nos dados divulgados pelas instituições.

Em 2020, Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI, Santander Totta e Novo Banco perderam 169 agências em Portugal face a 2019.

Há dois anos, esses bancos contabilizavam em conjunto 2.413 balcões, tendo reduzido esse número para 2.244 em 2020.

No ano passado, a CGD fechou o ano com 543 balcões, o Santander com 443, o BCP 478 e o BPI com 422.

Já quanto a trabalhadores, a redução foi de 1.222 pessoas nos cinco maiores bancos a operar em Portugal.

Em 2019, as cinco maiores instituições contavam, de forma agregada, com 29.980 trabalhadores, e em 2020 esse número reduziu-se em 1.222, para 28.758, confirmando a tendência dos últimos anos.

No final do ano passado, em Portugal, a CGD contava com 6.583 trabalhadores, o Santander Totta com 5.980, o BCP com 7.013, o BPI com 4.622 e o Novo Banco com 4.560.

