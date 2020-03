Num artigo de opinião publicado em vários jornais, Christine Lagarde disse que com uma grande parte da atividade económica parada, o resultado será a economia da zona euro “contrair-se consideravelmente”.

Na quarta-feira à noite, o Banco Central Europeu (BCE) aprovou um programa de compra de dívida pública (incluindo da Grécia) e de empresas privadas no valor de 750 mil milhões de euros.

Esta injeção de liquidez destina-se a conter o choque económico da economia da zona euro devido à doença Covid-19, com muitas empresas a serem forçadas a suspender as suas atividades e mesmo ameaçadas de falência e os trabalhadores com os empregos em causa.

Após o anúncio do BCE, o Presidente de França, Emmanuel Macron, apelou aos Estados-membros da União Europeia que se juntem a Frankfurt no apoio à economia através de medidas orçamentais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira.

O número de mortos no país subiu para quatro, com anúncio da morte de uma octogenária em Ovar, feito pelo presidente da xâmara local, horas depois de a DGS ter confirmado a existência de três vítimas mortais até às 24:00 de quarta-feira em Portugal.