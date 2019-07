Questionado sobre o perigo do Deutsche Bank – que anunciou ter em marcha um plano de reestruturação com supressão de 18 mil postos de trabalho – poder ser adquirido por outra instituição por se converter num banco mais pequeno e estável, Sewing respondeu que “se tiverem êxito, a capitalização bolsista também subirá”.

“Então temos a possibilidade de tomar parte numa consolidação europeia como sócio ou comprador, mas não penso nesse tema agora. Agora estamos concentrados primeiro na aplicação do nosso plano [de reestruturação]”, adiantou Sewing.

“Não me quero comprometer categoricamente, mas a minha intenção é aplicar esse plano de forma consequente nos próximos três anos, apesar de termos visto com o Commerzbank que sempre pode surgir algo de novo”, adiantou o presidente do Deutsche Bank.

Em 07 de julho, o Deutsche Bank anunciou que vai suprimir 18.000 empregos até 2022, ou seja, um quinto dos efetivos, no âmbito de um plano de reestruturação.

“A reestruturação resultará numa redução do número de funcionários” de cerca de “18.000 até ao ano 2022, para reduzir os efetivos para cerca de 74.000 pessoas”, afirmou o banco em comunicado.