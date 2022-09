Liz Truss, a primeira-ministra britânica recém-empossada, anunciou hoje os planos do executivo para impedir o aumento dos preços da energia, optando pelo seu congelamento por dois anos. A chefe do Governo britânico anunciou também que o Reino Unido irá reavaliar as metas para a neutralidade carbónica em 2050.

EPA/NEIL HALL