Começou pelo Norte de Portugal e só em 2022 chega à área metropolitana de Lisboa: a Mercadona, supermercados espanhóis, vai abrir em Setúbal e no Montijo e vai dar início ao processo de recrutamento de mais de de 100 trabalhadores, disse a empresa em comunicado.

Há vagas para todas as secções, em rémiges de tempo inteiro ou parcial.

“A empresa continua a apostar na criação de emprego e, por isso, as novas ofertas agora disponíveis mantêm o compromisso de formar uma equipa focada na excelência e no serviço, altamente motivada e em linha com a visão da empresa, para alcançar os objetivos do projeto comum, prestando um bom serviço ao ‘Chefe’ (cliente) e garantindo qualidade e estabilidade laboral. Para isso, além de um salário atrativo e contrato de efetividade desde o primeiro dia, a Mercadona oferece aos seus colaboradores a possibilidade de evoluírem dentro da empresa, recorrendo a políticas de formação constante e adaptada ao posto a desempenhar”, diz em comunicado.

A Mercadona acrescenta ainda que “possui uma política de Recursos Humanos diferenciada que aposta na construção de carreiras, na promoção interna, na equidade e na progressão salarial, reconhecendo o talento dos seus colaboradores e permitindo o seu desenvolvimento pessoal e profissional.”

As candidaturas podem ser submetidas na secção “Emprego” no site da empresa.

Há muito esperadas mais a sul, as lojas da marca espanhola têm nascido todas na região Norte de Portugal. Atualmente são já 24, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo.

Só este ano está prevista a abertura de nove lojas (quatro já abriram) e um investimento de 150 milhões de euros.

Para além do recrutamento para Setúbal e Montijo, a marca está também à procura de trabalhadores para as lojas a abrir em Guimarães, Braga e Póvoa de Varzim, também em 2022.

No ano passado a Mercadona abriu dez lojas em Portugal e fechou 2020 com um total de duas dezenas de supermercados no país, conseguindo um volume de vendas de 186 milhões de euros.

A empresa, que tem os escritórios em Vila Nova de Gaia, sublinha que no ano passado, através da Irmãdona Supermercados, pagou em Portugal 32 milhões de euros em impostos, tendo ainda criado 800 novos empregos, num total de 1.700 trabalhadores.