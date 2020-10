Os erros que afetaram as plataformas da Euronext, suspensas esta manhã, foram "identificados e resolvidos" e as negociações foram retomadas, de acordo com a gestora da bolsa de Lisboa.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Euronext explica que a origem da falha – que afetou a transação em todas as plataformas na Bélgica, França, Irlanda, Holanda e Portugal – foi "identificada e resolvida". "Era um problema técnico que afetava o sistema de 'middleware'", justifica a empresa, referindo que as negociações serão retomadas em todas as plataformas, com exceção nos 'warrants' e 'certificados', cujas investigações prosseguem. A fase de chamada para mercado à vista (exceto 'warrants' e 'certificados') e a fase de reabertura de ordem de derivados teve início às 12:15 CET [11:15 em Lisboa], segundo a informação divulgada. "Todos os pedidos com validade de dia serão eliminados pelas Operações de Mercados", refere. A sessão estava a ser positiva para os mercados, com o PSI20 a avançar 0,53% para 4.250,59 pontos na altura da suspensão, que ocorreu alguns minutos depois das 09:00.