“Em termos acumulados, de janeiro a novembro de 2020, registou-se um decréscimo de 22% em comparação com o período homólogo, correspondendo a 250.868 unidades fabricadas em 2020″, indicou, em comunicado, a ACAP.

Só em novembro, foram produzidos 35.454 veículos automóveis ligeiros e pesados, o que se traduz num aumento de 12,9% face ao mesmo mês de 2019.

Por categoria, nos primeiros 11 meses do ano, foram produzidos 201.018 ligeiros de passageiros, menos 23,5% do que no período homólogo, 46.991 comerciais ligeiros (-12,9%) e 2.859 veículos pesados (-42,9%).

Já no que se refere às exportações, que representam 98% da produção em Portugal, a Europa continua a ser o destino líder com 94,2%.

Alemanha (20,7%), França (16,6%), Itália (11,3%), Espanha (11%) e o Reino Unido (7,8%) estão no topo desta avaliação.

De janeiro a novembro, a montagem de veículos pesados recuou 78,9%, face a igual período do ano anterior, para 584 unidades.

Em novembro, foram montados 26 veículos pesados, um retrocesso de 82,7% em comparação com igual mês de 2019.

Este foi o quarto mês consecutivo em que apenas foram montados veículos pesados de passageiros.

No acumulado dos 11 meses do ano, foram exportados 82,2% dos veículos montados em Portugal, o equivalente a 480 unidades.

“Os Estados Unidos da América são o maior destino destas exportações uma vez que recebem 54,8% das exportações”, apontou.