O IAPMEI pagou até agora 585 milhões de euros no âmbito das agendas mobilizadoras para a competitividade empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), prevendo terminar o ano com 700 milhões de euros liquidados, anunciou hoje o Governo.

“Assim, em 2023, prevê-se atingir uma taxa de 25% de execução financeira das agendas mobilizadoras contratadas, em linha com os planos de trabalhos associados, que na sua fase inicial contemplam essencialmente atividades de I&D [Investigação & Desenvolvimento]”, avança o Ministério da Economia e do Mar em comunicado. Deste montante global, o executivo refere que cerca de 40 milhões de euros correspondem a pedidos de reembolso sobre despesa realizada e submetida na primeira fase. “A decisão destes pedidos de pagamento iniciou-se ainda em outubro, devendo o processo estar concluído nas próximas semanas”, detalha. Segundo acrescenta, o prazo para a submissão das despesas da segunda fase foi prorrogado em 15 dias “a pedido de vários consórcios, de modo a permitir que estes consigam reunir toda a informação necessária”. As agendas mobilizadoras ou agendas verdes para a inovação empresarial destinam-se a consolidar e expandir sinergias entre o tecido empresarial e o sistema científico e tecnológico. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram