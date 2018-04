Na sexta-feira, na Assembleia da República, estará também em discussão um projeto de lei do PEV para limitar o período de fidelização nos contratos de prestação de serviços de comunicações eletrónicas.

A resolução da bancada socialista, que tem como primeiro subscritor o vice-presidente Carlos Pereira, surge na sequência de uma série de reuniões separadas do PS com a DECO, a APRITEL (Associação de Operadores de Telecomunicações) e a Anacom (Autoridade Nacional de Comunicações).

O PS pretende que a ficha de informação simplificada para complementar os contratos de comunicações eletrónicas tenha "um carácter informativo e objetivo, permitindo aos consumidores ficarem cientes do que estão a contratar".

Essa ficha, ainda de acordo com os socialistas, permite também que os consumidores conheçam as consequências e montantes a pagar caso pretendam denunciar o contrato antes do prazo acordado (em analogia com as fichas de informação normalizadas dos contratos de crédito)".

Para a bancada do PS, a lei das comunicações eletrónicas em vigor é "complexa" e "persistem reclamações dos consumidores relativamente aos efeitos das cláusulas de fidelização".

"Assim, é necessário perceber se o modelo adotado é o mais acertado para a sociedade portuguesa. Os acontecimentos do último ano demonstram-nos que ainda subsistem várias lacunas na lei", sustenta-se no diploma apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS.