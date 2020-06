“Este nosso programa é naturalmente virado para e economia de mercado, para a economia privada (…) Isso significa apostar nas exportações e no investimento privado e não no consumo, nem público, nem privado. O consumo é o objetivo que queremos, não é o motor do crescimento”, defendeu o presidente do PSD, Rui Rio, na apresentação do documento na sede nacional do partido, em Lisboa.

Também o presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, Joaquim Sarmento, que coordenou este programa, concordou que “a prioridade económica tem de ser as empresas”, “acudir” às suas necessidades imediatas e promover a sua recapitalização.

Por isso, explicou, o programa desenhado pelo PSD tem “oito solução diferentes” de capitalização das empresas.

“Não queremos as empresas a encaixarem-se nas soluções, mas as soluções a encaixarem-se no que as empresas precisam”, defendeu.