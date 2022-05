"Esperamos de esta pequena mudança tenha um grande impacto". A expectativa é de Jon Woods, diretor-geral da Coca-Cola no Reino Unido.

E que mudança é esta? Todas as garrafas da marca são recicláveis, mas nem sempre a totalidade da embalagem encontra o caminho do ecoponto, em especial a tampa, que tende a ficar perdida ou largada no lixo comum.

Para mudar este hábito, a marca vai lançar novas embalagens em que a tampa não sai, ou seja, estão "amarradas" à garrafa.

A mudança começa no Reino Unido, esta semana, com as garrafas de Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Diet Coke e Fanta, mas o objetivo é alargar a todas as marcas da empresa (que incluem ainda a Sprite e Dr Pepper) até ao início de 2024.

O objetivo é "garantir que quando os consumidores reciclam uma garrafa, a tampa não fica para trás. É um dos muitos passos que estamos a dar no nosso compromisso global de conseguir recolher e reciclar todas as garrafas ou latas que vendemos até 2025", acrescentou Jon Woods.