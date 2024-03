O rácio da dívida pública fixou-se em 99,1% do PIB em 2023, mais quatro décimas do que o estimado no início de abril pelo Banco de Portugal (BdP), de acordo com os dados hoje divulgados pelo regulador.

No final de 2023, a dívida pública totalizava 99,1% do Produto Interno Bruto (PIB), o que representa uma redução de 13,3 pontos percentuais (pp.) relativamente a 2022. Em fevereiro, numa estimativa preliminar, o regulador bancário apontava para um rácio de em 98,7%, o valor mais baixo desde 2009, revelam os dados publicados hoje pelo Banco de Portugal (BdP). Apesar da ligeira revisão em alta, o rácio continua a fixar-se abaixo dos 103% oficialmente previstos pelo Governo, em outubro, e continua a ser o rácio mais baixo desde 2009, quando se fixou em 87,8%.