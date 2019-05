Relativamente aos impostos indiretos, o DGO assinala um aumento homólogo de 9,9%, influenciado pelo desempenho do ISP (que avançou 15,9%), do IVA (mais 8,8%), do Imposto sobre o Tabaco (mais 22,4%) e do Imposto Único de Circulação (mais 10,0%).

A DGO explica, no entanto, que, embora registe uma tendência de atenuação, o comportamento do ISP e do Imposto sobre o Tabaco está ainda influenciado pelo alargamento a 02 de janeiro de 2019 do prazo de pagamento dos impostos nas tesourarias de finanças, devido à tolerância de ponto que foi concedida no último dia de 2018.

“Esta circunstância impactou na execução dos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, em contabilidade pública, embora tal impacto não se irá verificar no apuramento da receita fiscal em contabilidade nacional [a que é relevante para Bruxelas no apuramento do défice público]”, detalha ainda a síntese da DGO.

A receita do ISP totalizava em abril 1.265,1 milhões de euros, registando um aumento de 173,8 milhões de euros em termos homólogos. Já a do Imposto sobre o Tabaco aumentou 88,6 milhões de euros para 483,5 milhões de euros.

O IVA chegou a abril a gerar um acréscimo de receita de 459,1 milhões de euros por comparação com o valor registado no mesmo mês de 2018, mas a observar uma taxa de crescimento homóloga mais baixa dos que os 13,1% observados em março. No total, este imposto gerou nos primeiros quatro meses deste ano 5.675,7 milhões de euros.

A DGO refere que “até abril os reembolsos relativos à receita fiscal sofreram uma redução de 70,7 milhões de euros, destacando-se numa recuperação face ao mês anterior, em especial dado o desempenho dos reembolsos de IVA, mas também pressionado pelo aumento dos reembolsos de IRS pagos”.

Entre janeiro e abril, os reembolsos do IVA totalizaram 1.876,2 milhões de euros, menos 147,7 milhões de euros do que mesmo período do ano passado.