A receita da venda de viagens compradas no 'site' e na 'app' da CP -- Comboios de Portugal atingiu 41 milhões de euros em 2018, tendo sido utilizadas por 2,4 milhões de passageiros, informou hoje a empresa.

“Em 2018, a bilheteira ‘online’ [através do ‘site’] e a aplicação para telemóvel da CP [‘app’] foram utilizadas por cerca de 2,4 milhões de passageiros, a que correspondeu uma receita da ordem de 41 milhões de euros, tendo-se verificado um crescimento, face ao ano anterior, de 29% e 24%, respetivamente”, refere a CP em comunicado.

Em relação a 2017, por canal de venda, a bilheteira ‘online’ apresentou um crescimento de 21% em passageiros e de 17% em termos de receita, enquanto a ‘app’ CP, disponível desde setembro de 2016, registou um crescimento de 108% e 96%, em cada indicador.

Os clientes do Alfa Pendular e do Intercidades, confirmando a tendência já verificada anteriormente, foram os que compraram o maior número de viagens nos canais digitais da CP, o que se traduziu em 33% do total de passageiros que utilizaram estes serviços e 38% do total da receita.

A sazonalidade das compras, por seu turno, foi idêntica à dos anos anteriores com o mês de julho a registar o maior número de viagens compradas.