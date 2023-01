A SPV é a instituição que organiza e gere a retoma e valorização de resíduos de embalagens, implementando o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE).

De acordo com os dados da SPV, uma das entidades gestoras do SIGRE, divulgados hoje em comunicado a recolha das embalagens cresceu em todos os materiais, com destaque para o crescimento de 8% no vidro (num total de 218.857 toneladas) e de 18% no alumínio (1.917 toneladas).

“Portugal encontra-se, assim, cada vez mais próximo de atingir as novas metas nacionais para a reciclagem de embalagens colocadas no mercado, já que a taxa de retoma global atingiu quase 60% (59,6%). A meta atual é de 55% e em 2025, o país terá de chegar a 65% e em 2030, a 70%”, diz a SPV no comunicado.

A entidade, aproveitando o Dia Internacional do Obrigado, criado nas redes sociais e que se assinala hoje, agradece aos portugueses “por terem colocado mais de 460 mil toneladas de embalagens nos ecopontos verde, amarelo e azul no último ano”.