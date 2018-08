“Uma leve recuperação apoiada por políticas monetárias e fiscais acomodatícias está em andamento [no Brasil]. Mas a economia está com desempenho abaixo do seu potencial, a dívida pública é alta e crescente e, mais importante, as perspetivas de crescimento a médio prazo permanecem sem inspiração”, afirmou o FMI.

Segundo o relatório, no atual contexto global de aperto das condições financeiras “colocar o Brasil em um caminho de crescimento forte, equilibrado e durável requer uma busca comprometida de consolidação fiscal, reformas estruturais ambiciosas e um fortalecimento da arquitetura do setor financeiro”.

O FMI projetou que o Brasil terá um crescimento do seu Produto Interno Bruto (PIB) de 1,8% em 2018, e de 2,5%, em 2019, impulsionado por uma recuperação do consumo interno e do investimento.

No entanto, a instituição económica alertou que mesmo que as despesas do Governo brasileiro permaneçam constantes em termos reais ao nível de 2016, conforme exigido por uma regra constitucional em vigor, a dívida pública pode ficar acima de 90% do PIB em 2023.