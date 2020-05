“Também não queremos que a Europa se feche às empresas, tanto internamente como externamente. O investimento privado no mercado único deve ser relançado e incentivado, no sentido de reforçar as oportunidades de crescimento da Europa”, vincou.

Em 27 de abril, o comissário para o mercado único, Thierry Breton, que entretanto já apoiou a proposta da federação, anunciou uma linha de apoio às pequenas e médias empresas europeias no valor de 37 mil milhões de euros, confirmando ainda a ativação da rede europeia para as empresas, que tem em vista coordenar os planos de apoio com os Estados-membros.

A EFB é uma federação com 15 organizações empresariais familiares, que representam um volume de negócios superior a um bilião de euros.

O novo coronavírus foi detetado, no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Atualmente, os Estados Unidos é o país com mais mortos e casos de infeção confirmados.