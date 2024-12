Estas projeções comparam com um crescimento de 0,8% em 2024, 1,3% em 2025 e 1,5% em 2026 estimado em setembro. O BCE inclui agora uma estimativa para 2027, de um crescimento de 1,3%.

No comunicado divulgado hoje, o BCE destaca que “não obstante a recuperação do crescimento no terceiro trimestre deste ano, os indicadores de inquéritos apontam para um abrandamento no trimestre atual”.

“A recuperação projetada assenta principalmente na subida dos rendimentos reais — que deverá permitir às famílias consumir mais — e no aumento do investimento das empresas”, explica o banco liderado por Christine Lagarde, destacando que, “com o tempo, o desvanecimento gradual dos efeitos da política monetária restritiva deverá apoiar a retoma da procura interna”.