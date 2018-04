"Em termos das incertezas em torno da utilização das infraestruturas existentes e da evolução futura da procura de gás natural [...], a sua concretização deverá estar condicionada ao prévio desenvolvimento dos restantes projetos que permitirão concretizar o desenvolvimento do corredor entre Portugal, Espanha e França", lê-se no parecer da ERSE ao Plano Decenal Indicativo de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de GNL para o período 2018-2027.

Já há dois anos, o regulador recomendava o adiamento deste investimento, de cerca de 139 milhões de euros, com o mesmo argumento de que não deveria avançar sem o desenvolvimento do projeto em Espanha e França.

No parecer ao Plano de Investimento da Rede de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de Gás para 2016-2025 da REN, hoje publicado, o regulador defende que terá que se considerar também "como fator condicionante, para a concretização destes investimentos, o seu apoio através de um compromisso firme por parte do Estado espanhol em concretizar o projeto no seu território, assim como o adequado apoio através de fundos comunitários, no quadro do seu estatuto de Projeto de Interesse Comum, que permitam assegurar que o reflexo do seu custo não porá em causa a sustentabilidade económica do sistema nacional de gás natural".

"Este último efeito pode ser agravado se o consumidor português suportar uma parte substancial dos custos dos investimentos em território espanhol", o que poderá "ter um impacte negativo na competitividade dos clientes industriais e empresariais e aumentar o preço relativo do gás natural face a fontes de energia alternativas podendo conduzir à diminuição do consumo de gás natural, ao consequente aumento do seu custo por unidade consumida para os clientes ao longo da sua cadeia de valor e correndo o risco da criação no futuro de custos 'afundados' para o sistema nacional de gás natural".