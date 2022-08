No caso do Porto, as rendas tiveram um aumento trimestral de 3,7% no segundo trimestre deste ano, com base nos resultados do Índice de Rendas Residenciais elaborado pela Confidencial Imobiliário.

Em termos homólogos, a subida das rendas em Lisboa atingiu os 14,6% no segundo trimestre, refletindo os fortes aumentos trimestrais do último ano, sempre acima dos 2,5%.

Em Lisboa, as rendas estavam a descer até há um ano, acumulando no segundo trimestre de 2021 uma queda homóloga de 12%, lê-se na nota divulgada.