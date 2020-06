Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), citado pelo Jornal de Notícias, refere que "já se notam descidas nos valores nos portais de anúncios de imóveis, mas, mais importante, tornou a aparecer produto para o mercado médio e médio-baixo". Segundo o portal Imovirtual, é no interior e no Sul que a tendência é mais acentuada. Em Lisboa e no Porto continuam as rendas médias mais elevadas.

Segundo o barómetro de maio, os preços das rendas médias em Portugal já desceram 17,7% face a maio do ano passado. A nível regional, esta quebra foi maior em Portalegre, Faro e Évora. As rendas em Lisboa subiram 0,5%, apesar da pandemia, enquanto no Porto os valores diminuíram 4,3%.

Mas, em concreto, o que mudou? "Não havia, por exemplo, um T1 no Porto com uma renda de 350€ ou 400€" e isso "já começa a aparecer", em parte devido à incerteza gerada pela pandemia e também pela transferência do alojamento local para o arrendamento de longa duração, explica Luís Lima ao JN.

Para o presidente da APEMIP, a melhor opção agora é "arrendar já a longo prazo, com um desconto de 20% ou 30%, sem risco, em vez de esperar e acabar por ter de aceitar um valor mínimo", referiu, considerando que "o alojamento local vai demorar dois ou três anos a recuperar" e, por outro lado, que "os estrangeiros que pagavam as rendas altas não vão voltar tão cedo".