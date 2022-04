A República Centro-Africana, segundo país menos desenvolvido do mundo, adotou a 'bitcoin' como moeda oficial, a par do franco CFA, e legalizou a utilização de criptomoedas, anunciou hoje a Presidência, garantindo tratar-se do primeiro país africano a fazê-lo.

A Assembleia Nacional votou por unanimidade dos deputados presentes a lei que rege as criptomoedas na República Centro-Africana (RCA) e o Presidente do país, Faustin Archange Touadéra, promulgou-a, escreve em comunicado o ministro de Estado e diretor de gabinete da Presidência, Obed Namsio. Segundo a mesma fonte, a RCA é "o primeiro país de África a adotar a 'bitcoin' como moeda de referência". Em 07 de setembro do ano passado, Salvador tornou-se o primeiro país do mundo a adotar a 'bitcoin' como moeda legal e o Fundo Monetário Internacional (FMI) denunciou imediatamente uma decisão perigosa para a "estabilidade financeira, a integridade financeira e a proteção dos consumidores". "Esta decisão coloca a República Centro-Africana entre os países mais corajosos e visionários do mundo", disse por seu lado a Presidência da RCA, que está em guerra civil há quase nove anos.