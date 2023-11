A Altice Portugal cresceu 9,1% no terceiro trimestre de 2023, de acordo com os resultados apresentados hoje. A empresa salienta que além desse percentual, as receitas fixaram-se "num total de 742 milhões de euros", referindo também que o EBITDA (lucro antes dos juros), em igual período, atingiu os 281 milhões de euros, aumentando +20,3% face a igual período

de 2022".

Os resultados são assim positivos, apesar do forte investimento da Altice Portugal neste trimestre, que "ascendeu a 110 milhões de euros".

"O Investimento ascendeu a 110 milhões de euros, reafirmando-se a aposta continuada na transformação das infraestruturas, em elevados standards de qualidade de serviço, na inovação e no investimento em Portugal. A Altice Portugal lidera em termos de inovação tecnológica e experiência de cliente cada vez mais digital, atingindo 95,6% de cobertura da população portuguesa servida com 5G e com 6,3 milhões de lares e empresas, servidas com Fibra Ótica, em todo o país", lê-se.

Neste comunicado, a multinacional destaca também que "a performance operacional manteve a sua trajetória positiva, o que se traduziu na continuada aquisição de Clientes, conjugada com níveis históricos de desligamentos, o que permitiu aumentar a Base dos Serviços Fixos em +4,7% nos últimos 12 meses, tendo a Base de Clientes do Serviço de Televisão por Subscrição crescido +3,6%", sendo que a marca de consumo da Altice Portugal, MEO, "foi considerada como a favorita pelos portugueses, tendo-lhe sido atribuído o Prémio Marketeer 2023, na categoria de Telecomunicações".

