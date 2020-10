A Startup Portugal vai apoiar uma centena de empresas nacionais a participar na Web Summit através de uma parceria com a organização do evento tecnológico, intitulada Road2WebSummit que, desde a primeira edição, já apoiou 492 empresas ao longo dos últimos quatro anos.

O programa, dedicado a apoiar e preparar empresas a operar a partir de Portugal, foi desenhado com o objetivo de garantir a melhor performance nacional naquela que é vista como a maior conferência tecnológica do mundo e que este ano decorre de 2 a 4 de dezembro.

De acordo com João Mendes Borga, diretor Executivo da Startup Portugal, este tem sido um dos programas de maior sucesso da entidade. “O Road2WebSummit permite-nos não só capacitar as nossas startups para melhor se apresentarem num contexto internacional, mas também prepará-las para o evento e contribuir para o crescimento do ecossistema através da sua prestação e da sua exposição ao mercado global.”

Para esta edição do R2WS, a Startup Portugal apoiará mais 25 startups do que em 2019, na sua participação no Web Summit. Através deste programa - para o qual as candidaturas já se encontram abertas - as empresas selecionadas poderão participar no evento sem custos e ainda ter acesso a um bootcamp de preparação intensiva para o evento que decorrerá por vias digitais.

“Esta será a quinta edição da parceria entre a Web Summit e a Startup Portugal para dar origem à Road2WebSummit. Até hoje, a Road2WebSummit permitiu a participação na Web Summit de perto de 500 startups Portuguesas, onde puderam mostrar os seus produtos inovadores e reunir com os investidores mais importantes,” afirma Paddy Cosgrave “É para nós uma satisfação poder alargar este ano o número de participantes para 100 empresas, uma ação que esperamos poder apoiar o empreendedorismo e o ecossistema de startups em Portugal, por esta altura de pandemia COVID-19.”