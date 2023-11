“Em 2023, foram assinados documentos contratuais (com países africanos) no valor de mais de 4,5 mil milhões de dólares e planeamos assinar novos contratos antes do final do ano”, afirmou Mikheyev, citado pela agência noticiosa russa Interfax, nos Emirados Árabes Unidos, onde o gestor se encontra a participar no Dubai Air Show.

As exportações para os países africanos representarão mais de 30 por cento do total de fornecimentos da Rosoboronexport este ano e que estão em curso consultas sobre novos projetos, acrescentou.

Segundo Mikheyev, a cimeira Rússia-África, realizada na cidade russa de São Petersburgo em julho deste ano, permitiu “identificar áreas de interação crescente” com os países africanos.

A Rosoboronexport é o único intermediário estatal da Rússia para a exportação de toda a gama de bens, tecnologias e serviços militares e de dupla utilização.