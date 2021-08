A Ryanair apresentou uma nova queixa por causa da ajuda do Estado à TAP. A notícia é avançada na edição de hoje do Público, que dá conta que a ação foi movida na semana passada no Tribunal de Justiça da União Europeia.

No cerne da queixa está o facto de o Governo ter utilizado 462 milhões de euros para reforçar o capital da TAP SA em maio, o que fez com que ficasse a deter 92% da transportadora área. Ou seja, segundo o jornal, o Estado ficou com 97,8% daquele que é o principal ativo do grupo TAP.

O Governo precisa agora de enviar para Bruxelas, até setembro, um relatório que comprove que o apoio não foi excessivo — após as contas serem escrutinadas por uma auditoria independente, caso se verifique que recebeu dinheiro a mais, a TAP vai ser obrigada a ter de devolver o montante em causa.

Trata-se da segunda ação jurídica contra a TAP feita pela Ryanair. A primeira teve que ver com o empréstimo de 1.200 milhões de euros no passado. Tanto no primeiro caso como no segundo, Bruxelas deu luz-verde à sua execução.

No entanto, em julho, apesar de a Comissão Europeia reaprovar o auxílio de emergência de 1.200 milhões de euros à TAP, decidiu também lançar uma investigação para avaliar se o auxílio de 3.200 milhões à reestruturação da companhia aérea respeita a legislação comunitária.