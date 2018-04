“Um pequeno número dos primeiros voos do dia foram cancelados ou sofreram ligeiras perturbações, sendo que estes clientes já estão a ser recolocados em outros voos”, segundo um comunicado da companhia irlandesa de baixo custo.

Na mesma nota, a Ryanair reafirmou esperar “operar o horário completo, se necessário, com recurso a aeronaves e tripulação de cabine de outras bases fora de Portugal”.

“Pedimos sinceras desculpas aos nossos clientes e respetivas famílias afetados por estes atrasos, provocados por esta greve desnecessária e injustificada. Estamos bastante gratos aos nossos tripulantes de cabine portugueses por colocarem os nossos clientes em primeiro lugar, ignorando esta greve”, lê-se.

A Ryanair não respondeu sobre as questões colocadas acerca do impedimento de entrada de uma inspetora da Autoridade para as Condições de Trabalho na sala de apresentações de tripulantes no aeroporto do Porto.