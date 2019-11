Bruma, a primeira bebida de café frio extraída através de um sistema inovador de pressão, que Rui Nabeiro apelida de “uma imperial de café”, entra no canal horeca no primeiro trimestre de 2020.

Fruto da parceria com o Laboratório português EDOL — Produtos Farmacêuticos e a Diverge, no Centro de Inovação do Grupo Nabeiro nasceram duas cápsulas, uma enriquecida com vitamina B12, que pretende “ajudar a reduzir o cansaço e a fadiga”; e o segundo, composto de vitamina D, magnésio e zinco e que atua como suplemento, fortalecendo ossos e articulações”, lê-se num documento distribuído aos jornalistas na Estufa-Fria, em Lisboa.

Estas variedades de café estarão apenas disponíveis em farmácias e parafarmácias, um canal de estreia do grupo, que espera vender “600 mil” unidades no primeiro ano, revelou Rui Miguel Nabeiro.

Mantendo o tónico da preocupação com a saúde e bem-estar, foi também apresentando um blend que dispensa açúcar, já que contém alfarroba, um adoçante natural sem calorias.

Fora das bebida com cafeína, o grupo estabeleceu uma parceria com a start-up Why Not, fundada em Portugal pelo casal alemão Nils Schwentokowski e Steffi Hunstock, para a distribuição da soda artesanal e orgânica Lemon's Mate, uma bebida orgânica de limão, chá mate e açúcar de cana.

Por fim, a fábrica de cogumelos desenvolvidos a partir de borras de café (parceria com a Nam, start-up incubada pela Delta) estará operacional no próximo ano.