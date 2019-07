Contudo, o executivo decidiu antes fixar uma remuneração mínima mais alta no Estado, em 635 euros, elevando assim apenas os salários mais baixos. Até agora, a remuneração mínima na administração pública era igual ao valor do salário mínimo, que é de 600 euros em 2019.

A decisão sobre os salários levou as federações sindicais da função pública da CGTP, a Frente Comum, e da UGT, a FESAP, a realizarem uma greve nacional em 15 de fevereiro que teve uma adesão superior a 80%, segundo os dados dos sindicatos.

Além da reposição salarial, o atual executivo reverteu ainda o horário das 40 horas semanais introduzido pelo anterior governo PSD/CDS-PP em setembro de 2013 e os trabalhadores em funções públicas voltaram a trabalhar 35 horas por semana a partir de julho de 2016. Porém, os contratos individuais no Estado, que se regem pelo Código do Trabalho, mantêm as 40 horas, em regra.

Já o descongelamento gradual das progressões na carreira arrancou em janeiro de 2018, com muitas polémicas, desde logo o faseamento no pagamento dos acréscimos salariais. Também as exigências das carreiras que progridem pelo tempo de serviço, como a dos professores, levaram a greves e manifestações, com os trabalhadores a exigirem o mesmo tratamento que a generalidade da função pública.

Várias instituições, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) ou o Conselho das Finanças Públicas (CFP), têm alertado para a pressão do descongelamento das carreiras nas contas públicas.