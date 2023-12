“Os salários em Portugal hoje também estão nos níveis mais elevados que alguma vez foram pagos”, afirmou Mário Centeno, na apresentação do Boletim Económico de outubro, no Museu do Dinheiro, em Lisboa.

O responsável do banco central português destacou que à imagem do que acontece na Europa e nas maiores economias mundiais, o mercado de trabalho em Portugal tem-se mostrado resistente.

“O emprego em Portugal está nos níveis mais elevados registados no país”, disse.

Segundo Mário Centeno, o conjunto dos salários reais conseguiu recuperar apesar do processo inflacionista.

O Banco de Portugal prevê, no Boletim Económico, que o mercado continue a apresentar uma situação favorável, apesar da quase estabilização do emprego e espera “um aumento dos salários reais”.

O banco central projeta uma taxa de desemprego de 6,5% este ano, de 7,1% em 2024 e de 7,3% em 2025.