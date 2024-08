Segundo explica o IGCP, “esta variação adveio, sobretudo, da diminuição mensal do saldo vivo de Bilhetes do Tesouro (BT), em 1.445 milhões de euros, resultado conjugado do valor das emissões (1.194 milhões de euros) inferior ao das amortizações (2.638 milhões de euros), que correspondem à amortização do BT 19JUL2024”.

De notar ainda o decréscimo de 179 milhões de euros no saldo da rubrica de Certificado Especial de Dívida Pública de Curto Prazo (CEDIC), bem como a queda de 19 milhões do stock de Certificados de Aforro e de 83 milhões do saldo vivo de Certificados do Tesouro.

“Adicionalmente, o stock de dívida diminuiu em 28 milhões de euros, refletindo o efeito decorrente das flutuações cambiais dos instrumentos de dívida denominados em moeda não euro, avaliados ao câmbio do último dia de julho”, salienta o IGCP.

A instituição liderada por Miguel Martín conclui que, se for incorporado o “efeito cambial favorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional dos swaps de cobertura de capital, que ascendeu a 58 milhões em julho de euros, o valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em 291.987 milhões de euros, ou seja, uma variação de -0,5%”.