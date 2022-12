O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), foi preso esta noite nas Bahamas após as autoridades judiciais americanas terem apresentado acusações criminais contra o gestor e empresário.

"Na sequência da notificação recebida e das evidências apresentadas, foi considerado apropriado que o Procurador-Geral da República solicitasse a prisão de SBF e o mantivesse sob custódia nos termos da Lei de Extradição da nossa nação", foi este o conteúdo da declaração atribuída ao Procurador-Geral da República, Ryan Pinder. "No momento em que for feito um pedido formal de extradição, as Bahamas pretendem processá-lo prontamente, de acordo com a lei do país e as suas obrigações constantes do tratado com os Estados Unidos".

Na declaração divulgada, as autoridades das Bahamas adiantam também que o país vai continuar a com a sua própria investigação sobre o colapso do FTX, em paralelo às acusações criminais proferidas nos EUA. Sam Bankman-Fried está sob investigação do Departamento de Justiça devido à implosão da FTX, uma empresa de 32 mil milhões de dólares que pediu a falência em 11 de novembro.

A empresa criada por Sam Bankman-Fried viu a sua operação ser desmascarada quando vieram a público não só uma série de fraudes na forma como utilizava os fundos dos utilizadores da sua plataforma de transação de criptomoedas, mas também um conjunto de abusos de confiança naquilo que eram os seus parceiros institucionais, desde investidores a parceiros comerciais.