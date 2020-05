Será a segunda abertura de um supermercado da espanhola Mercadona em Portugal este ano. Depois de anunciar a abertura da nova loja de Aveiro no próximo dia 16 de junho, a empresa, cuja expansão começou pelo Norte, anuncia agora a data para a inauguração da loja de Santo Tirso: 25 de junho.

O espaço ficará no número 20 da rua dos Trabalhadores do Arco e será a 12.ª localização da marca em Portugal.

Joana Ribeiro, diretora de relações externas Norte de Portugal na Mercadona, refere em comunicado que “a chegada da Mercadona a Santo Tirso veio dar uma nova vida a parte da área onde estava instalada a antiga fábrica Arco Têxteis." A responsável garante que "esta loja será aberta ao público com todas as condições de higiene e segurança que temos vindo a implementar para que os nossos 'Chefes [cliente] se sintam seguros a fazer as suas compras desde o primeiro dia. Queremos partilhar com todos os 'Chefes' de Santo Tirso a qualidade dos nossos produtos e das nossas marcas".

Ainda em comunicado, os espanhóis, com escritórios no Porto, explicam que "este supermercado responde ao Modelo de Loja Eficiente que a empresa está a implementar em toda a sua cadeia, incluindo o Pronto a Comer, a secção de refeições já preparadas".

A loja terá com uma superfície de vendas de 1.900 metros quadrados e 170 lugares de estacionamento. Segundo a firma, serão criados sessenta novos empregos.

"A empresa, tal como tem vindo a fazer desde o início desta situação de pandemia, continuará a aplicar todas as medidas de segurança dentro das suas lojas: desinfeção e limpeza, distâncias de segurança e lotação controlada; máscaras, óculos de proteção, luvas e gel desinfetante para todos os colaboradores, assim como proteções de acrílico nas caixas de pagamento", explica.

"Por sua vez, os clientes têm ao seu dispor gel desinfetante e luvas na entrada da loja, assim como papel para desinfetar o manípulo do carrinho de compras. A partir de 1 de junho, as lojas terão um novo horário de abertura: das 9:00h às 21:00h, esta é uma situação excecional que se irá adaptando às circunstâncias e, caso se verifiquem alterações, serão comunicadas".

A primeira loja da Mercadona em Portugal abriu em julho do ano passado, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. No ano passado, a marca abriu outras nove lojas, nos distritos do Porto, Braga e Aveiro.