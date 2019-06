“Nós fomos capazes ao longo dos últimos anos, fruto do esforço e em particular do atual Governo, e muito também com o contributo do anterior secretário de Estado João Vasconcelos, de criar um ecossistema muito positivo para a existência e para a proliferação de ‘startups’", disse o governante à Lusa durante a Lisbon Investment Summit que hoje decorre em Lisboa.

O secretário de Estado da Defesa do Consumidor participou na abertura da Lisbon Investment Summit (#LIS’19) em substituição do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira.

Para João Veloso da Silva Torres, eventos como o de hoje simbolizam “a capacidade dos portugueses, em geral, de afirmar Portugal como uma grande centralidade no mundo dos negócios, dos novos negócios que abraçam os desafios da economia do presente, mas também os desafios da economia do futuro”.

O governante realçou também “a grande capacidade empreendedora” dos portugueses e lembrou que se têm reinventado ao longo da história.

“Nos últimos três a quatro anos [os portugueses] têm surgido com mais força e intensidade ajudando muito a que, naturalmente, o Governo possa apresentar indicadores muito positivos do ponto de vista do desenvolvimento económico do país”, salientou o governante.