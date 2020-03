Aveiro está longe de ser o único distrito afetado pela pandemia, num país onde 99,9% do tecido empresarial são PME, leia-se pequeníssimas e micro empresas. O último reporte da CIP, com base no inquérito efetuado às associações empresariais suas filiadas, e a que o SAPO 24 teve acesso, revela o impacto do Covid-19 por setor e por região.

Enquanto as dificuldades no abastecimento já são muito fortes na área das tecnologias de informação e eletrónica ou nos prestadores de cuidados de saúde, ao nível regional, uma das regiões mais afetadas parece ser a Madeira, onde é esperada também uma muito forte redução da procura.

Na Região Autónoma da Madeira as previsões apontam para quebras de atividade na ordem do 50% nos próximos três meses, com tendência crescente. Pela frente, as empresas da região esperam "uma degradação muito rápida e abrupta", em três fases: quebra repentina das vendas (40% a 80%), que se manterá em níveis muito baixos até final de junho, quebra moderada a forte das vendas (10% a 20%), com a inflexão da situação e alguma recuperação da actividade económica no terceiro trimestre deste ano, e quebra ligeira/recuperação da normalidade, no quarto e último trimestre de 2020.

Outras regiões do país poderão sofrer danos mais permanentes ou, pelo menos, demorar mais tempo a recuperar.

Na região da Beira Baixa, 81,3% dos constrangimentos correspondem a dificuldades no abastecimento de matérias-primas em mercados como a China, França, Espanha, Itália, Bélgica, Reino Unido, Alemanha ou mesmo Portugal e 53,1% a dificuldades de escoamento de produtos para a Suíça, Alemanha, Holanda, China, Itália, Taiwan, Japão ou Angola.

Mas a redução da produção, a limitação de stocks, a redução de encomendas e a ausência de recursos humanos (devido a doença, suspensão de transportes públicos ou encerramento das escolas, por exemplo), além do cancelamento ou adiamento da participação em eventos internacionais, representam também um enorme problema, num distrito que vive muito do enoturismo.

O surto de Covid-19 tem um impacto negativo na atividade económica de 85,7% das empresas do distrito, sendo muito significativo para 29,5% do tecido empresarial da região. Os setores mais afetados são a hotelaria e o turismo. Ainda assim, 18,9% dos inquiridos afirmam que a pandemia poderá ter um impacto positivo no aumento da procura.

No distrito de Vila Real as coisas não são muito diferentes, e o impacto vai ser predominantemente no turismo, na região do Douro, onde já se verificam cancelamentos de reservas e uma redução da atividade da hotelaria e restauração.

E se no distrito de Aveiro 66 empresas encerraram as linhas de produção, afetando 1897 trabalhadores, das 502 respostas obtidas ao inquérito 41,6% admite que o impacto nas exportações ainda é nulo, e apenas 4,8% admite estar já a sofrer consequência muito fortes. Em relação à procura, 28,5% afirmam que o impacto é pouco significativo, mas 8% já estão a sentir um choque muito forte.

Segundo os últimos dados disponíveis, o tecido empresarial de Aveiro representava cerca de 6,7% do total das empresas em Portugal, contribuindo com cerca de 4% do total de IRC pago no país. O peso da produção global do distrito na produção nacional atinge os 5,7%, um valor apenas superado pelos distritos de Lisboa e do Porto.

Os setores predominantes na região são a indústria transformadora e o comércio, que representam, respetivamente, 50% e 32% do volume de negócios do distrito. Ainda, o setor das pescas tem um peso de 19% no total das vendas do país.

O distrito de Aveiro tem uma população de aproximadamente 714 mil pessoas, representando um crescimento de mais de 9% nas últimas duas décadas e colocando a região bastante acima da média nacional em termos de densidade populacional. A estrutura etária é predominantemente jovem: 26% da população com idade inferior a 25 anos e uma população ativa é de perto de 56%.

Como cada setor sente a crise

Segundo o inquérito, na indústria da cerâmica os clientes estrangeiros estão já a alertar para a quebra das vendas e a possibilidade de virem a cancelar todas as encomendas colocadas para entrega durante os meses de maio e junho.

No caso das pedreiras, a situação é dramática: é que a China é um mercado relevante para os calcários portugueses da região centro. O normal, seria os compradores chineses virem no início do ano a Portugal selecionar a pedra pretendida para todo o ano de 2020. Este ano, isso não aconteceu, e os compradores começam agora a aparecer, pontualmente.