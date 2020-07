Em comunicado, o SNPVAC destacou que a TAP é “a única companhia que mantém a maioria dos seus tripulantes em regime de ‘lay-off’, retirando-lhes grande parte do rendimento, sendo urgente a saída deste regime”.

“Os tripulantes consideram que o esforço não está a ser equitativamente distribuído por todos”, acrescenta.

O sindicato revela ainda que foram hoje enviados ofícios para o primeiro-ministro, ministro das Infraestruturas e da Habitação e para o presidente do Conselho de Administração da TAP com “pedidos urgentes de reunião no sentido de esclarecer a situação, com objetividade e seriedade”.

Perante “o contexto de desinformação e cenários alarmistas” sobre a TAP, o SNPVAC sublinha igualmente que se tem “desdobrado em contactos formais e informais na procura de respostas para os legítimos anseios dos tripulantes de cabine”.

O sindicato lamenta que nem a empresa nem o Governo “avancem com quaisquer projeções”.

“É reconhecida a imprevisibilidade do mercado e da operação, mas o SNPVAC não aceita a ausência de diálogo social, que leva a que se instale a desconfiança entre as partes”, lê-se no comunicado.