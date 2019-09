Segundo revelou à Lusa fonte da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM), que exigia um aumento remuneratório mínimo de 20 euros mensais para todos os trabalhadores, o novo acordo reflete subidas entre os 17,85 para os encarregados gerais da categoria IX e os 19,50 euros para a generalidade do pessoal operário afeto à categoria XIV.

Em termos práticos, isso significa que os primeiros ficam agora com um ordenado-base de 867,82 euros, enquanto os trabalhadores do escalão profissional mais baixo passam a auferir 795,01 euros por mês. Aprendizes com idades entre os 16 e 18 anos, por sua vez, irão ganhar 700 a 725 euros mensais.

O subsídio de refeição também aumenta: os sindicatos queriam que este evoluísse de 5,55 para 6,0 euros diários, a Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) propunha os 5,60 e a conciliação do Governo fechou as contas nos 5,65.

Para o presidente do Sindicato dos Operários da Cortiça do Norte, Alírio Martins, “a cedência em relação aos valores reclamados no início foi mínima, para não se arrastar mais o processo”, e os aumentos finais comprovam que “o sector tem efetivamente condições económicas e financeiras para uma mais justa e necessária distribuição da riqueza”.