Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a empresa explica que “chegou a um acordo com APG, Allianz e Elo para criar uma ‘joint venture’”, denominada Sierra Prime”, que será” líder no setor de imobiliário de retalho na Península Ibérica, com um valor bruto de ativos de 1,8 mil milhões de euros”.

No mesmo comunicado a Sonae Sierra adianta que “a transação resulta num encaixe de aproximadamente 525 milhões de euros para a Sonae Sierra e a APG, tendo ambas alienado 50% das suas participações neste portfólio à Allianz e à Elo”.

O portfólio em causa, no qual cada investidor terá 25% por um período de 15 anos é composto por seis centros comerciais, quatro em Portugal e dois em Espanha: o Centro Colombo (participação de 50%), o Centro Vasco da Gama (50%), o NorteShoppping (50%), o CascaiShopping (100%), o Plaza Mayor (100%) e o McArthurGlen Designer Outlet Málaga (50%).

“A Sonae Sierra manterá a gestão destes centros comerciais bem como uma exposição significativa a este portfólio”, adianta a empresa no mesmo comunicado.

A concretização deste acordo surge depois de uma parceria em partes iguais e de longa duração que já existia entre a Sonae Sierra e a APG - o maior operador de pensões nos Países Baixos - no Sierra Fund. Agora, ambas decidiram lançar o Sierra Prime juntamente com dois novos investidores institucionais de referência, a Allianz e a Elo.

A Allianz Real State, é o gestor de investimentos imobiliários do Grupo Allianz, e a Elo é uma empresa Finlandesa de seguros de pensões.

No comunicado, a Sonae Sierra sublinha que esta transação “está totalmente alinhada com a estratégia de reciclagem de capital da Sonae Sierra, possibilitando simultaneamente a criação de uma ‘joint venture’ líder em centros comerciais na Península Ibérica (…) o que permitirá potenciar o crescimento e criação de valor do portfólio”.