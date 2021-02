O Governo avisou hoje dois sindicatos de pilotos e de pessoal de voo que as negociações "estão concluídas" e que a alternativa não passa por voltar à mesa de negociações, mas sim avançar para o regime sucedâneo. A mensagem foi transmitida num comunicado Ministério das Infraestruturas e da Habitação enviado às redações.

Na nota, o ministério lembra que as negociações foram concluídas com sucesso e os acordos assinados com doze sindicatos, de um total de catorze. No entanto, falta a votação em assembleia geral dos acordos alcançados com dois: o Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC) e o Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

"O Governo quis, desde o início, dar tempo para que os trabalhadores percebessem o que foi negociado e acordado com as suas estruturas representativas. Mas o tempo está a esgotar-se", começa por detalhar o comunicado.

"As assembleias gerais do SPAC e do SNPVAC têm sido adiadas e têm existido rumores de que o Governo ou a TAP continuariam em negociações. Estes rumores são falsos. Importa, portanto, clarificar que as negociações foram feitas de forma séria e que estão concluídas, pelo que não há novas negociações em curso, nem haverá depois. A TAP não pode esperar, nem o país dará mais oportunidades à TAP", pode ler-se ainda.

Pondo isto, o ministério liderado por Pedro Nuno Santos, informa que caso SNPVAC e do SPAC não aceitem o acordo de emergência assinado pelos restantes sindicatos, a "TAP vai dar início, na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, ao processo de registo do Regime Sucedâneo, para que este possa ser publicado até ao dia 28 de fevereiro e entrar em vigor a partir de 1 de março".